'Af' filmi dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde yapacak
Cem Özay'ın yönettiği ilk uzun metraj filmi "Af", 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.
Cem Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı film, 31 Ekim-9 Kasım'da düzenlenecek festivalin ana seçkisinde yer alacak.
Geçen yıl Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi’nin bir dağ köyünde çekilen filmin yapımcılığını Ömür Güner, ortak yapımcılığını ise TRT üstleniyor.
Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticaretiyle sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.
"Af", Antalya Film Forum'dan TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: İstifa edeceğim
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
Video Haberler
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
- Emniyet müdüründen 'Bozkurtlu' düğün mesajı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Her vaka hasta değildir diyen Koca’ya TTB’den yanıt
- Dünyada 19 saniyelik korku!
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Gözaltına alınan Ayhan Bilgen: İstifa edeceğim
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt