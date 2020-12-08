AFAD Başkanı Darüsselam Büyükelçisi oldu

08 Aralık 2020 Salı, 20:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, görev yerleri değişen büyükelçiler ve daimi temsilciliklerin atama kararlarını kendilerine tebliğ ettiği bildirildi.

Varlık Fonu'nun eski yöneticilerinden Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanırken, edinilen bilgiye göre ataması yapılan diğer büyükelçiler de şöyle:

ABD Washington Büyükelçiliği: Hasan Murat Mercan

Afganistan Kabil Büyükelçiliği: Cihad Erginay

Almanya Berlin Büyükelçiliği: Ahmet Başar Şen

Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği: Hatun Demirer

Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği: Ahmet Demirok

Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği: Mehmet Güllüoğlu

Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği: Hami Aksoy