AFAD Başkanı Darüsselam Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı'nı tarafından bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belgrad Büyükelçiliği'ne atanırken, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan Washington Büyükelçiliği görevine getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 20:42
AFAD Başkanı Darüsselam Büyükelçisi oldu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, görev yerleri değişen büyükelçiler ve daimi temsilciliklerin atama kararlarını kendilerine tebliğ ettiği bildirildi.

Varlık Fonu'nun eski yöneticilerinden Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanırken, edinilen bilgiye göre ataması yapılan diğer büyükelçiler de şöyle:

ABD Washington Büyükelçiliği: Hasan Murat Mercan

Afganistan Kabil Büyükelçiliği: Cihad Erginay

Almanya Berlin Büyükelçiliği: Ahmet Başar Şen

Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği: Hatun Demirer

Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği: Ahmet Demirok

Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği: Mehmet Güllüoğlu

Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği: Hami Aksoy


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