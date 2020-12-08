AFAD Başkanı Darüsselam Büyükelçisi oldu
Dışişleri Bakanlığı'nı tarafından bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belgrad Büyükelçiliği'ne atanırken, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan Washington Büyükelçiliği görevine getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, görev yerleri değişen büyükelçiler ve daimi temsilciliklerin atama kararlarını kendilerine tebliğ ettiği bildirildi.
Varlık Fonu'nun eski yöneticilerinden Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanırken, edinilen bilgiye göre ataması yapılan diğer büyükelçiler de şöyle:
ABD Washington Büyükelçiliği: Hasan Murat Mercan
Afganistan Kabil Büyükelçiliği: Cihad Erginay
Almanya Berlin Büyükelçiliği: Ahmet Başar Şen
Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği: Hatun Demirer
Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği: Ahmet Demirok
Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği: Mehmet Güllüoğlu
Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği: Hami Aksoy
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