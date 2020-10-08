AFAD'dan 5 doğa olayına karşı uyarı

08 Ekim 2020 Perşembe, 13:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren görülmesi doğa olaylarına karşı uyardı.

Meteroloji'nin raporlarına dikkat çekilen AFAD uyarısında "Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.