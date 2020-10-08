AFAD'dan 5 doğa olayına karşı uyarı

AFAD bugün Marmara'da yaşanabilecek ani su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 13:26
AFAD'dan 5 doğa olayına karşı uyarı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren görülmesi doğa olaylarına karşı uyardı.

Meteroloji'nin raporlarına dikkat çekilen AFAD uyarısında "Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.


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