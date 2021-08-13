Afetin yaşandığı Kastamonu’ya İzmir’den destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya da destek veriyor. Mağdur yurttaşlar için 4 kamyon ve 1 minibüs yardım malzemesi yola çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve sel felaketlerini yaşayan Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Denizli, Artvin ve Van’a uzattığı destek elini bu kez yine selin vurduğu Kastamonu’ya uzattı. İzmir’den dün akşam saatlerinde 10 personelle birlikte yola çıkan 4 kamyon ve 1 minibüs yardım malzemesi bugün Kastamonu’ya ulaşacak.
Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizinin sonucu olarak yangınları, kuraklığı, sel felaketlerini yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Ama bu zor zamanlarda birlik olacak, kötü günleri beraber atlatacağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kamyonlarında 48 bin 300 şişe su, içinde şampuan, dezenfektan, maske, diş macunu, diş fırçası, ped, kolonya, el kremi, el sabunu, sıvı sabun ve ıslak mendilin olduğu 400 paket hijyen kolisi bulunuyor.
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