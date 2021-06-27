Jandarma ile insan kaçakçısı arasında çatışma: 2 göçmen yaşamını yitirdi

Siirt'in Pervari ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki göçmenlerden 2'si öldü, 10'u yaralandı.

DHA
27 Haziran 2021 Pazar, 09:43
Jandarma ile insan kaçakçısı arasında çatışma: 2 göçmen yaşamını yitirdi
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Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi mevkisinde gece yarısı bir kamyonun sürücüsünün şüpheli hareketlerini fark eden çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli kamyonun durdurulmasına yönelik çalışma başlattı. Saat 01.30 sıralarında Beğendik Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasına yaklaşan kamyonun sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymadı. Hızını artıran sürücü aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek ateş açtı. Çıkan çatışmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 göçmenin bulunduğu kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı, diğerleri ise kaçtı.

Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan kamyon sürücüsü R.E., yapılan takip sonucu yakalanırken, göçmenler ise aranıyor.


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