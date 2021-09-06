Afgan yönetmen Sahra Karimi, Afganistan’dan kaçış hikayesini film yapacak

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:50

Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaşırken, "Bizi öldürmeye geliyorlar" demişti.



AFGANİSTAN'DAN ÇIKARILMIŞTI

Karimi son olarak 11 kişiyle birlikte Afganistan'dan çıkarıldığını duyurmuştu. Ünlü yönetmen, 'Sağ ve güvendeyim' derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV Akademisi'ne teşekkür etmişti.



KAÇIŞ ÖYKÜSÜNÜ FİLM YAPACAK

Afgan yönetmen Sahra Karimi, Afganistan’dan kaçış öyküsünü beyazperdeye aktaracak. “Flight from Kabul” ismini taşıyacak olan film, Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından yönetmen Karimi ve ailesinin, Kabil’den başlayıp Kiev’de son bulan 40 saatlik kaçış sürecini anlatacak.

Karimi "Flight from Kabul" adlı filme ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünyaya o günün normal bir gün olarak başladığını ve sonra her şeyin çökmeye başladığını göstermek istiyorum. İnsanlar, haberlerde sadece kalabalıkların hikâyesini izledi. Ama o 40 saat içinde kendi gördüğüm, deneyimlediğim birçok hikaye var” dedi.

Filmin yapımcılığını, Karimi’nin ilk filmi “Hava, Maryam, Ayesha”ın da yapımcılığını üstlenen Katayoon Shahabi, Slovak Film ve Televizyon Akademisi Başkanı Wanda Adamik Hrycova ile beraber yapacak.