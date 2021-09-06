Afgan yönetmen Sahra Karimi, Afganistan’dan kaçış hikayesini film yapacak
"Korku filminden bir kesit değil, Kabil'in gerçekliği" diyerek yardım çağrısı yapan ve Taliban'a karşı direniş için mektup yayımlayan yönetmen Sahra Karimi, Afganistan'dan kaçış öyküsünü izleyicilerle buluşturacak. "Flight from Kabul" adlı film, Karimi ve ailesinin kaçış sürecini anlatacak.
Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaşırken, "Bizi öldürmeye geliyorlar" demişti.
AFGANİSTAN'DAN ÇIKARILMIŞTI
Karimi son olarak 11 kişiyle birlikte Afganistan'dan çıkarıldığını duyurmuştu. Ünlü yönetmen, 'Sağ ve güvendeyim' derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV Akademisi'ne teşekkür etmişti.
KAÇIŞ ÖYKÜSÜNÜ FİLM YAPACAK
Afgan yönetmen Sahra Karimi, Afganistan’dan kaçış öyküsünü beyazperdeye aktaracak. “Flight from Kabul” ismini taşıyacak olan film, Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından yönetmen Karimi ve ailesinin, Kabil’den başlayıp Kiev’de son bulan 40 saatlik kaçış sürecini anlatacak.
Karimi "Flight from Kabul" adlı filme ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünyaya o günün normal bir gün olarak başladığını ve sonra her şeyin çökmeye başladığını göstermek istiyorum. İnsanlar, haberlerde sadece kalabalıkların hikâyesini izledi. Ama o 40 saat içinde kendi gördüğüm, deneyimlediğim birçok hikaye var” dedi.
Filmin yapımcılığını, Karimi’nin ilk filmi “Hava, Maryam, Ayesha”ın da yapımcılığını üstlenen Katayoon Shahabi, Slovak Film ve Televizyon Akademisi Başkanı Wanda Adamik Hrycova ile beraber yapacak.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu
- Taliban'ı kılık değiştirerek kandırdılar
- Dev maçta tarihi kaos!
- Makinistten tepki çeken yorum
- A101 işçileri isyan etti