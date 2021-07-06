Afganistan: 'ABD, Bagram Hava Üssü’nden sessizce ayrıldı'

06 Temmuz 2021 Salı, 16:22

NATO birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme kararı kapsamında ABD, Afganistan'daki en büyük askeri üssünü boşalttı. Kohistani, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, ABD birliklerinin 2 Temmuz Cuma günü yerel saatle 03.00’da Bagram’dan kendisine haber vermeden sessiz bir şekilde ayrıldığını belirtti.

ABD birliklerinin üssü boşalttığının saatler sonra anlaşıldığını dilen getiren Kohistani, "Amerikalıların üsten ayrıldığına ilişkin bazı söylentiler duyduk ve nihayet sabah 07.00 civarında Bagram’dan ayrıldıklarını doğruladık" ifadelerini kullandı.

Kohistani, ABD askerlerinden geriye on binlerce paket hazır gıda ve içecek kaldığını belirtti. Bununla birlikte üste anahtarsız yüzlerce sivil ve zırhlı aracın kaldığını kaydetti.

“ÜLKEMİZİ BİR KEZ DAHA KENDİ ELLERİMİZLE İNŞA ETMELİYİZ”

Kohistani, NATO ve ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığını takdir ettiğini ancak Afganların adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Afgan komutan, "Sorunumuzu çözmeliyiz. Ülkemizi güvence altına almalıyız ve ülkemizi bir kez daha kendi ellerimizle inşa etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kohistani, Afgan ordusunun Taliban’a karşı üssü elinde tutabilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Afgan ordusunun stratejik bölgelere odaklandığını belirten Kohistani, Taliban tarafından kontrolü ele geçirilen bölgeleri geri alacaklarını söyledi.