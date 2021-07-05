Putin ve Rahman görüşmesi: Afganistan sınırında desteğe hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında görüştü.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Rahman'ın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede iki liderin, Afganistan'daki son gelişmeleri istişare ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Liderler, Afganistan-Tacikistan sınırında, Afganistan'da silahlı çatışmaların artması nedeniyle oluşan zor durumu detaylıca ele aldılar. Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında Tacikistan'a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu teyit etti" ifadelerine yer verildi.
Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden bugün yapılan açıklamada, Taliban saldırısından kaçan binden fazla Afgan askerinin, Afganistan sınırını geçerek, Tacikistan topraklarına sığındığı bildirilmişti.
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