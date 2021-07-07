Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri İran'da bir araya geldi
Afganistan hükümeti ve terör örgütü Taliban temsilcileri İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a geldi.
Afgan hükümeti ve Taliban temsilcileri İran'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşmasıyla başladı.
ABD'nin Afganistan'da yenildiğini söyleyen Zarif, "Afganistan halkı ve siyasi liderleri bugün ülkelerinin geleceği için ağır kararlar almalıdır" dedi.
Müzakere masasına dönüşün ve siyasi kanalların en iyi seçenek olduğunu ifade eden Zarif, Afganistanlılar arasındaki krizin sona ermesi için destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Afganistan hükümetinin heyetine eski Dışişleri Bakanı Yunus Kanuni'nin, Taliban heyetinden Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Abbas İstankizi'nin katıldığı belirtildi.
Video Haberler
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı
- Asansörde kadına şiddet! Anne ve kızına saldırdı
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik
- 'Endişe verici varyant' resmen Türkiye'de
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- 'Yazlık Saray' hakkında skandal iddia