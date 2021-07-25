Afganistan yangın yeri! 13 kentte Taliban’la şiddetli çatışmalar
Afganistan’da son 24 saatte 13 kentte Taliban militanlarıyla çatışmalar yaşandı. Ülkedeki 34 kentin 31’inde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD ve NATO’nun çekildiği Afganistan'da Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 13 vilayetinde son 24 saatte Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını belirtildi. Çatışmalarda 262 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 176 militanın yaralandığı bildirildi.
Söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve patlamaya hazır halde bulunan 21 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca Taliban kontrolündeki ilçelerin geri alınması için operasyonların devam ettiği vurgulandı.
GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmet Ziya Ziya ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 34 vilayetin 31'inde saat 22.00'den 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyledi. Başkent Kabil, Pencşir ve Nangarhar vilayetlerinin bu uygulamanın dışında tutulduğunu ifade eden Ziya, yasağın Taliban'ın gece faaliyetlerini önlemek amacıyla getirildiğini belirtti. Ziya, Taliban'ın faaliyetlerinin çoğunu gece gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu kararın geçici süreliğine alındığını dile getiren Ziya, tüm vatandaşları yasağa uymaya çağırdı.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.
SON DURUM
Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı. Yerel yetkililere göre Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor. Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devletin kontrolünde bulunuyor.
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