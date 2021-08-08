Afganistan'da bombalı saldırı: 12 sivil yaşamını yitirdi
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 12 sivil yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın Paktiya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vilayetin Seyit Kerem ilçesine bağlı Çinu köyünde sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada bomba patlatıldığı bildirildi.
Saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ
ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.
Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrinin dün öğleden sonra Taliban kontrolüne geçmesiyle militanların hakimiyet sağladığı vilayet merkezleri 2'ye yükseldi.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
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