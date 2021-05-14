Afganistan'da Cuma namazında patlama: En az 12 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cuma namazı sırasında patlama oldu, en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in Shakar Dara semtinde bir camide patlama meydana geldi. Saldırı Taliban'ın bayram boyunca ilan ettiği ateşkes sırasında gerçekleşti. Terör örgütü Taliban ise saldırıyı kınadı ve patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Reuters’ın aktardığına göre, Kabil Polisi Sözcüsü Ferdous Faramarz, imamının da aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.
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