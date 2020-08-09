Afganistan'da saldırı: Çok sayıda güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'da bir askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kotal Ravza bölgesindeki askeri birliğin bomba yüklü araçla hedef alındığını söyledi.
Aryen, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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