Afganistan'da saldırı: Çok sayıda güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da bir askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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09 Ağustos 2020 Pazar, 09:57
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Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kotal Ravza bölgesindeki askeri birliğin bomba yüklü araçla hedef alındığını söyledi.

Aryen, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 


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