Afganistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afgan hükümet güçleri, Taliban tarafından ele geçirilen bölgeleri geri almaya çalışıyor. Afgan hükümeti, Cumartesi günü itibarıyla 3 şehir haricinde ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümet, kararı Taliban'a karşı verilen mücadele için verdi.

22.00 ile 04.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağında başkent Kabil ile Pençşir ve Nangarhar kentleri muaf tutuldu.