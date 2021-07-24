Afganistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afgan hükümeti, Cumartesi günü itibarıyla 3 şehir haricinde ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:47
Afganistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Afgan hükümet güçleri, Taliban tarafından ele geçirilen bölgeleri geri almaya çalışıyor. Afgan hükümeti, Cumartesi günü itibarıyla 3 şehir haricinde ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümet, kararı Taliban'a karşı verilen mücadele için verdi.

22.00 ile 04.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağında başkent Kabil ile Pençşir ve Nangarhar kentleri muaf tutuldu.

ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN 

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şiddeti durdurmak ve Taliban hareketlerini sınırlandırmak için 31 ilde gece sokağa çıkma yasağı getirildi" ifadeleri yer aldı.


BBC Türkçe

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