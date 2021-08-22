Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı
Terör örgütü Taliban'dan kaçan bir Afgan kadın, tahliye uçağında doğum yaptı.
Afganistan'da cihatçı Taliban'dan kaçan bir kadın, ABD tarafından tahliye edildiği kargo uçağında doğum yaptı. CNN'deki habere göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.
Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: NTV
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