Afganistan'da Taliban protestosu: ‘Terk etmeyiz’
Afganistan’ın Kandahar eyaletinde, yüzlerce kişinin Taliban yönetimini protesto ettiği bildirildi.
Gösterilerin, Taliban yönetiminin bir askeri bölgedeki yerleşim biriminin üç gün içinde boşaltılması kararından sonra başladığı belirtildi. Bazı yerel kaynaklar eyleme yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını aktardı.
Göstericilerin bölgede bir yolu kapattıkları, ardından valilik binasının önüne yürüdüğü kaydedildi. Eylemcilerin evlerini terk etmeyecekleri yönünde slogan attıkları aktarıldı. Tahliye kararı verilen bölgede, 30 yılı aşkın bir süredir ağırlıklı olarak Afgan ordusundan emekli generallerle, güvenlik güçlerinin aileleriyle yaşadığına işaret edildi.
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