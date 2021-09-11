Afganistan’da Taliban’dan havale kararı: "Talimat verildi"
Reuters'a konuşan Afgan kaynaklar, Taliban'ın para transferi ve havale konusunda, "sadece yerel para birimi kullanılacak" talimatı verdiğini söyledi.
Nakit sıkıntısı yaşayan cihatçı Taliban’a yakın kaynaklar İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuştu.
Sözcü'nün aktardığına göre, ismini açıklamayan kaynaklar Afganistan Merkez Bankası’nın bütün bankalara "sadece yerel para birimiyle havale ve para transferine izin verin" talimatını verdiğini söyledi.
"SADECE AFGANİ İLE ÖDEME"
Taliban’ın bu sayede ülkedeki dolar rezervlerini korumayı planladığı kaydedildi. Özellikle Taliban’ın ülkede hakimiyetini ilan etmesinden sonra dolar bulunamaz hale gelmişti. Western Union Co’nun Afganistan’da birlikte çalıştığı bankalardan yetkililerin bu yönde talimat aldıklarını söyleyen bir kaynak, "Sadece Afgan Afganisi üzerinden işlem yapılmasını talep etmişler" dedi.
MoneyGram International ise olayın detaylarını kamuoyu ile paylaşmasa da "Sadece Afgani ile ödeme yapılıyor" açıklamasını yaptı.
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