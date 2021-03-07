Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

07 Mart 2021 Pazar, 13:39

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Nahri Şahi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Nahri Şahi ilçesinin Şahrek Türkmeniye köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü, 7 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.

7 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan militanların bir gün önce Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda da 7 asker hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afgan heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşaması devam ediyor.