Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Nahri Şahi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Nahri Şahi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Nahri Şahi ilçesinin Şahrek Türkmeniye köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü, 7 militanın da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.
7 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan militanların bir gün önce Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda da 7 asker hayatını kaybetmişti.
Afganistan'da devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afgan heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşaması devam ediyor.
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