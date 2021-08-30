Afganistan'daki İngiliz birliklerinin komutanı konuştu: "En büyük tehlike yaklaşıyor"

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:19

Temmuz-Kasım 2003 tarihleri arasında Afganistan'daki Fingal Operasyonunun komutanı olarak görev yapan (E) Albay Richard Kemp, Pazar günü bir radyo röportajında, son gelişmelerle birlikte Birleşik Krallık'ın, "son derece tehlikeli" bir duruma düştüğünü ifade etti.

İngiliz muhafazakar milletvekili Tobias Ellwood da "terörizmin çirkin yüzünü yeniden ortaya çıkaracağını" öne sürerken, insansız hava aracı saldırılarının tek başına terör tehdidiyle mücadele için yeterli olmadığını vurguladı.

"DURUM, 11 EYLÜL ÖNCESİNDEN KÖTÜ"

Kemp, kısa bir süre önce Fox News'e demecinde, “Afganistan'daki çatışmanın inanılmaz stratejik sonuçları var. İnsanlar şu an televizyonda gördükleriyle 1975'teki Vietnam ve Saygon'u karşılaştırıyorlar. Bence durum bundan daha kötü" demişti.

Kemp ayrıca, Afganistan'daki yenilginin Batı'ya yönelik tehdidi yeniden canlandırdığını ve mevcut durumun, 11 Eylül öncesinden daha kötü olduğunu da sözlerine ekledi.