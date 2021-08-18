Afganistan’ın Merkez Bankası Başkanı’ndan ‘kasa’ açıklaması

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:50

Afganistan Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinin çoğunlukla yabancı hesaplarda tutulduğunu ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana bu varlıkların tehlikeye atılmadığını söyledi.

Afganistan Merkez Bankası’nın (DAB) vekaleten başında bulunan Ajmal Ahmaty Twitter'da yaptığı açıklamada, bankanın varlıklarının 7 milyar dolarının nakit, altın, ABD tahvilleri ve diğer varlıklar olarak ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tutulduğunu ve yaklaşık 9 milyar dolarlık rezervi bulunduğunu açıkladı.

Ahmaty, "Afganistan'ın uluslararası rezervleri tehlikeye atılmadı. Herhangi bir rezerv hesabından para çalınmadı... (ABD) Hazine/OFAC'ın Taliban'ın bu tür fonlara erişimine izni vereceği bir senaryo hayal edemiyorum" dedi.