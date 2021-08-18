Afganistan’ın Merkez Bankası Başkanı’ndan ‘kasa’ açıklaması
Reuters'ın aktardığı habere göre, Afganistan Merkez Bankası’nın (DAB) vekaleten başında bulunan Ajmal Ahmaty, ülke kasasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Afganistan Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinin çoğunlukla yabancı hesaplarda tutulduğunu ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana bu varlıkların tehlikeye atılmadığını söyledi.
Afganistan Merkez Bankası’nın (DAB) vekaleten başında bulunan Ajmal Ahmaty Twitter'da yaptığı açıklamada, bankanın varlıklarının 7 milyar dolarının nakit, altın, ABD tahvilleri ve diğer varlıklar olarak ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tutulduğunu ve yaklaşık 9 milyar dolarlık rezervi bulunduğunu açıkladı.
Ahmaty, "Afganistan'ın uluslararası rezervleri tehlikeye atılmadı. Herhangi bir rezerv hesabından para çalınmadı... (ABD) Hazine/OFAC'ın Taliban'ın bu tür fonlara erişimine izni vereceği bir senaryo hayal edemiyorum" dedi.
Video Haberler
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'MİT de devreye girdi'
- Erdoğan gidince ne olacak?
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Aktürkoğlu sessizliğini bozdu