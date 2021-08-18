Afganistan’ın Merkez Bankası Başkanı’ndan ‘kasa’ açıklaması

Reuters'ın aktardığı habere göre, Afganistan Merkez Bankası’nın (DAB) vekaleten başında bulunan Ajmal Ahmaty, ülke kasasıyla ilgili açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:50
Afganistan’ın Merkez Bankası Başkanı’ndan ‘kasa’ açıklaması
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Afganistan Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinin çoğunlukla yabancı hesaplarda tutulduğunu ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana bu varlıkların tehlikeye atılmadığını söyledi.

Afganistan Merkez Bankası’nın (DAB) vekaleten başında bulunan Ajmal Ahmaty Twitter'da yaptığı açıklamada, bankanın varlıklarının 7 milyar dolarının nakit, altın, ABD tahvilleri ve diğer varlıklar olarak ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tutulduğunu ve yaklaşık 9 milyar dolarlık rezervi bulunduğunu açıkladı.

Ahmaty, "Afganistan'ın uluslararası rezervleri tehlikeye atılmadı. Herhangi bir rezerv hesabından para çalınmadı... (ABD) Hazine/OFAC'ın Taliban'ın bu tür fonlara erişimine izni vereceği bir senaryo hayal edemiyorum" dedi.


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