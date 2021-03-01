Africa Report: Türk uzmanlar Libya'da ele geçen Rus hava savunma sistemini Ankara'da inceliyor

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:11

Libya’da devam eden iç savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) destekleyen Türkiye’den kritik bir hamle geldiği iddia edildi. The Africa Report internet sitesinin haberine göre, 2020 yılında Libya’da UMH tarafından ele geçirilen Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1’in Türkiye’ye getirildiği ve burada incelendiği haberi paylaşıldı.

Habere göre, Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1 geçen sene Mayıs ayında Hafter güçlerinin kontrolündeki Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde ele geçirildi. Ele geçirilen hava savunma sistemi konusunda ABD ile Türkiye arasında yapılan işbirliğine de değinen Africa Report’un haberine göre, füze sistemi ile ilgili bilgi toplanılması için iki ülkenin anlaştığı yazıldı. Haberde Pantsir-S1 savunma sistemi, Amerika’nın Almanya’da bulunan Ramstein Üssü’nden geçen sene 3 Haziran tarihinde bir Amerikan askeri kargo uçağıyla Türkiye’ye getirildi.

AMAÇ “TÜRK SİHA’LARININ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMASI”

ODA TV'nin Africa Report’tan aktardığı haberinde, konuyla ilgili bilgi veren Cenevre Güvenlik Yönetimi Merkezi'nin (DCAF) Libya danışmanı Emadeddin Badi, iki ülkenin işbirliğine değinerek ele geçirilen sistemin Libya’da Türk insansız hava araçlarının (SİHA) Rus hava savunma sistemleri üzerinde üstünlük sağlamasına fayda sağlayacağını söyledi.

TÜRK SİHA’LARIN LİBYA’DAKİ BAŞARISI

Libya iç savaşında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler 2020 Mayıs ayında stratejik öneme sahip Vatiyye Üssü’nün Hafter güçlerinden geri alınması sırasında Türk SİHA’larını kullanmıştı. African Report’un haberinde Libya Ordusu'nun yürüttüğü 'Öfke Volkanı Operasyonu' Sözcüsünün açıklamalarına da yer verildi. Sözcü operasyondan sonra yaptığı açıklamada, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiği bilgisini vermişti.