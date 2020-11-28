Afrika Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli oldu
2020 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni, Zamalek'i 2-1 yenen El-Ehli kazandı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni, Zamalek'i 2-1 yenen El-Ehli kazandı.
Afrika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, iki Mısır ekibi Zamalek ile El-Ehli karşılaştı.
Mısır'ın başkentindeki Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, El-Ehli'den El Soleya'nın 5 ve Zamalek'ten Şikabala'nın 31. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.
El-Ehli, Magdy'nin bitime 4 dakika kala kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
CAF Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı El-Ehli, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.
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