Afrika’da yeni serbest ticaret düzeni
Yeni serbest ticaret bölgesi anlaşması Afrika'da cuma günü yürürlüğe girdi.
Afrika’daki ülkeler, tüm kıtayı kapsayan yeni serbest ticaret bölgesi kapsamında Cuma günü resmi olarak ticarete başladılar fakat uzmanlar anlaşmanın tamamen uygulanabilmesinin yıllar sürebileceğini belirtiyor.
Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi anlaşması (AfCFTA) 1,3 milyar insanı ve 3,4 trilyon dolarlık ekonomiyi birleştirerek Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasından sonraki en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturmayı hedefliyor.
Anlaşmayı destekleyenler, AfCFTA’nın komşu ülkeler arasında ticareti artırarak kıtanın kendi değer zincirini oluşturmasını sağlayacağını vurguluyor. Dünya Bankası’nın tahminlerine göreyse anlaşma 2035’e kadar on milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarabilir.
Eritre hariç Afrika’daki tüm ülkeler anlaşmayı imzalarken 34 tanesi de anlaşmayı onaylamış bulunuyor.
AfCFTA’nın 1 Temmuzda yürürlüğe girmesi bekleniyordu fakat koronavirüs nedeniyle birebir müzakerelerde yaşanan gecikmeden dolayı anlaşmanın yürürlüğe girme tarihi de ertelendi.
Kaynak: bloomberght
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