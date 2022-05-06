Afrika’nın 'tahıl ambarında' üretim yarı yarıya azaldı

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:43

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basına yaptığı açıklamada, yağışların az olması ve geç başlamasının tarımsal üretimde daralmaya yol açtığını söyledi.

Mısır üretiminin 2021-2022 hasat döneminde yüzde 43 azaldığını aktaran Mutsvangwa, geleneksel tahıl ürünlerinde ise yüzde 44'lük bir üretim azalışı olduğunu belirtti.

Mutsvangwa, tütün üretimindeki düşüşün de yüzde 8 olduğunu ifade etti.

2000’li yıllara kadar Afrika’ya ve hatta tüm dünyaya buğday, tütün ve mısır ihraç eden ülkede, özellikle beyaz çiftçilerin toprağına el konulması sonrası tarımdaki ilerleme gerilemişti.