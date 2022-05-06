Afrika’nın 'tahıl ambarında' üretim yarı yarıya azaldı
Afrika’da bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan Zimbabve'de tahıl üretiminde yüzde 40'tan fazla düşüş meydana geldi.
Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basına yaptığı açıklamada, yağışların az olması ve geç başlamasının tarımsal üretimde daralmaya yol açtığını söyledi.
Mısır üretiminin 2021-2022 hasat döneminde yüzde 43 azaldığını aktaran Mutsvangwa, geleneksel tahıl ürünlerinde ise yüzde 44'lük bir üretim azalışı olduğunu belirtti.
Mutsvangwa, tütün üretimindeki düşüşün de yüzde 8 olduğunu ifade etti.
2000’li yıllara kadar Afrika’ya ve hatta tüm dünyaya buğday, tütün ve mısır ihraç eden ülkede, özellikle beyaz çiftçilerin toprağına el konulması sonrası tarımdaki ilerleme gerilemişti.
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