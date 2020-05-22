Afrodisias antik kenti sanal âlemde

22 Mayıs 2020 Cuma, 09:15

Dünya Müzeler Haftasında evde kalanların ayağına getirilen Unesco Dünya Mirasındaki müze ve ören yerleri muhteşem görüntüleri ile göz kamaştırıyor. Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent, müze ve ören yerlerini sanal alemde ziyaretçileri ile buluşturacağız. Korona virüsle mücadele ile ilgili tüm tedbirleri alan müze yönetimi 1 Haziranda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

