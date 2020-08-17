Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Duran koronavirüse yakalandı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran koronavirüse yakalandı. Duran, evinde karantinaya alındı.

(İHA)
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:34
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır başhekimlik yapan Dr. Mehmet Duran’ın geçen cuma yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı.

Dr. Duran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.


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