Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Duran koronavirüse yakalandı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran koronavirüse yakalandı. Duran, evinde karantinaya alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır başhekimlik yapan Dr. Mehmet Duran’ın geçen cuma yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı.
Dr. Duran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.
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