Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'daki bir biyokütle enerji santralinde yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

DHA
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:14
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın
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Afyonkarahisar'da bir biyokütle enerji santralinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

Çay ilçesindeki tesiste yangın; odun ve tomruklarının depolandığı alanda başladı.

Alevler kısa süre içinde büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.

Yangın çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.



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