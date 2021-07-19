Afyonkarahisar'da hamam sahibinin öldürüldüğü kavga sonrası 4 kişi tutuklandı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:55

Olay, Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece geç saatlerde aynı aileden bir grup yıkanmak için Hilmi Coşkun'a ait hamama geldi.

Bir süre sonra hamam çalışanları ile aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kavgada hamam sahibi Hilmi Coşkun sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu S.C. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mevlüt D, Yakup D, Mehmet D. ve Ertuğrul D. tutuklanırken Yakup D, Mehmet D, Fevzi K, Ali G. ve Aytekin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



