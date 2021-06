Kanuni dönemine ait Horhor Hamamı 29 milyona satışa çıkarıldı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:39

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Horhor semtinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1562 yılında Has Odabaşı Behruz Ağa tarafından yaptırılan Horhor Hamamı hisse sahibi aile tarafından 29 milyon liraya satışa çıkarıldı. Aksaray ve Has Odabaşı Hamamı olarak da bilinen 638 metrekarelik arsada bulunan hamamın, 558 metrekarelik ana binası Tescilli Anıt Eser olduğu için, 1. derecede Koruma Bölgesinde kalıyor. Aynı arsa üzerindeki 80 metrekarelik alan ise, şu an konut olarak kullanılıyor.

Hamamın, İstanbul’un yaklaşık 3’te 1’ini harap eden 1756’daki büyük yangından sonra şu anki mimari durumuna geldiği biliniyor. Geçmişte halka değil, sarayın elitlerine hizmet veren 30 odalı, 3 katlı hamam, yeni alıcılarını bekliyor.

"4 AİLEDEN 22 HİSSEDARI VAR"

Hamamın 4’üncü nesil hisse sahibi olan Turgay Kurt, çocukluğunun geçtiği bu yeri satma sebebini anlattı. Kurt, "Hamam 1917 yılından beri bizim ailemizde ve bu hamamı dedemin annesi satın almış. Dedemden de 4 erkek çocuğuna geçmiş. Büyüklerimiz tarafından işletilerek bu günlere kadar geldi. Mevcut şartlarda 4 ailenin 22 tane hissedarı var. Bir sonraki jenerasyona geçtiğinde yaklaşık 22 kişilik ortak sayısı 69’lara çıkacak. Bunu satıp bizden sonrakilerin böyle bir sorumluluğa girmesini istemediğimiz için satmak istiyoruz" dedi.

Şofbenlerin bulunmadığı ve sıcak suyun nadir bulunduğu dönemlerde hamamda çok fazla sirkülasyon yaşandığını hatırladığını söyleyen Kurt, “Buraya talip olmak isteyen kişiler, 459 yıllık nadide bir tarihi esere sahip olacaklar. Böyle bir yatırımı yapacak olan kişi belki burayı ticari işletme olarak kullanmak amacının dışında, geleceğe yatırım olarak görürse beklentilerinin çok üstünde bir fayda sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"FİYATI YÜKSELEBİLİR"

Hamamın düzgün bir restorasyona ihtiyacı olduğunu belirten Kurt, "Aldıktan sonra ve düzgün bir restorasyon çalışması bitiminde çok daha tarihi doku verilmiş hali ile hizmet edeceği, çok daha yüksek kazançlı bir işletme haline getirebilirler. Aksaray Meydan Projesi’nin gerçekleşmesi halinde buranın ulaşacağı değer şimdi istediğimiz fiyatın birkaç katına yükselecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sedes, "Bu hamam klasik hamam mimarisine uygun olarak ve çifte hamam şeklinde yapılmış. Hamamın onarım adı altında değişikliğe uğradığını hatta yanlış restore edildiğini söyleyebiliriz" dedi.

"MİRASLARIMIZI HOR KULLANIYORUZ"

Hamam kültürünün korunması gerektiğini ifade eden Sedes, “Biz ne yazık ki mirasımızı hor kullanıyoruz. Geçmişten gelen tarihi yapılarımızı, soyut kültürel mirasımızı da çok hor kullanıyoruz. Benim önerim bu hamamın rölevesinin, restitüsyon önerisinin ve restorasyon projesinin yapılarak gerekli izinler alındıktan sonra restore edilmesidir. Özgününde hamam olarak yapılmış ama şu anda fonksiyon değişikliğine uğramış hamamlar var. Ben, hamamlara özgün fonksiyonlarının verilmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.