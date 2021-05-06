Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürdü
Konya'da ağabeyi Rahim Aslan'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Aslan tutuklandı. Olay günü Uğur Aslan’ın sokakta kavga ettikten sonra eve geldiği, bıçak alarak tekrar dışarı çıkmak isteyince de kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Rahim Aslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak'ta meydana geldi. Uğur Aslan (19), eve girmesini söyleyen ağabeyi Rahim Aslan'ı (35) çıkan kavgada defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Rahim Aslan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Uğur Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı.
'KAVGA ETTİĞİM KİŞİLERİ BIÇAKLAMAYA GİDECEKTİM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından Uğur Aslan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakın dönemde koronavirüse yakalandığını ve hastalığı atlattıktan sonra kendisinde ölüm korusu ve panik atak başladığını öne süren Uğur Aslan, ''Bu süreçten sonra ağabeyim ve ailemle sürekli tartışıp kavga ediyordum. Dün de sokakta birileriyle tartışıp kavga ettim. Eve geldim, yanıma bıçak alıp kavga ettiğim kişilerin yanına gidecektim. Ağabeyim durumu fark etti, engellemek istedi. Bana eve girmemi söyledi. Ben de girmek istemeyeceğini söyledim. Çıkan kavgada ağabeyimi bıçakladım'' dediği belirtildi.
Rahim Aslan'ın cenazesinin de bugün otopsinin ardından defnedileceği belirtildi.
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