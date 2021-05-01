Kadın cinayeti: Cezaevinden çıktı, eşini bıçaklayarak öldürdü

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 02:35

Kadın cinayeti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Ramazan M. (22), eşi Tuba M'nin (23) kaldığı Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'taki eve gitti. Eşinin kapıyı açmadığı Ramazan M, daireye balkondan girdi.



Şüpheli, burada eşini bıçakla ağır yaraladı, 2 yaşındaki kızı Gülay M'yi de alarak olay yerinden kaçtı.



Tuba M, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

