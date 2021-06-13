Ağaçta asılı kaldı, şans eseri kurtuldu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Hüsnü Bozkurt, şans eseri dallarda asılı kaldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü Bozkurt (80),dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşerken bir kaç metre sonra dallarda asılı kaldı.
112 ACİL'E BİLDİRİLDİ
Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt'u yoldan geçen bir kişi fark ederek 112 Acil'e bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt'u mahsur kaldığı yerden indirdi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
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