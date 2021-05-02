Antalya'da denize giren turist ceset buldu

02 Mayıs 2021 Pazar, 18:13

İran'dan Antalya’ya tatile gelen Nima Şerbetzade, deniz gözlükleri ile sahilde denize girdi. Deniz yüzeyinde bir süre yüzen adam, su altında bir cisim gördü. Gözlüklerin de yardımı ile suya dalan ve gördüğü cismin ceset olduğunun farkına varan adam, durumu sahilde bulunan diğer vatandaşlara bildirdi.

Yurttaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cesedi dışarı çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 45 yaşındaki Ali Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi.

Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü.

'HEYKEL GİBİ GÖRÜNÜYORDU'

Cesedi ilk olarak su altında gören Nima Şerbetzade, “Yüzerken gözlük ile bir ceset gördüm. Erkekti 40-50 yaşındaydı. Elbisesi var. Geldim, bu arkadaşlara haber verdim. Onlar da baktı. Biraz korktum. Heykel gibi görünüyordu” sözlerine yer verdi.

Bir başka görgü tanığı Saim Duman da, “Arkadaş denizin içerisinde bir ceset olduğunu söyledi. Yüzükoyun yatıyordu. Sabah girmiş. Çantası buradaymış. Polis ekipleri gelip çantasını götürmüş. Adam boğulmuş veya intihar etmiş. Biz de bilmiyoruz” dedi.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi ise sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini gördüğünü, ardından sahilde kalan kıyafetler ile çantayı polise ihbar ettiğini söyledi.

Ceset polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.