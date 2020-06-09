Ağaçtan düşen çocuğa inşaat demiri saplandı

09 Haziran 2020 Salı, 17:14

Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesinde 12 yaşındaki küçük çocuk meyve toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü.

Çocuğa yerde bulunan inşaat demiri saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Vücuduna saplanan demir çıkarılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.