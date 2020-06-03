Ağaoğlu: UEFA cezası CAS'tan döner

03 Haziran 2020 Çarşamba, 19:50

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası ile ilgili konuştu

Ağaoğlu, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadesini kullandı.

UEFA, finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar vermişti.