Ağaoğlu: UEFA cezası CAS'tan döner
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası ile ilgili konuştu Ağaoğlu, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadesini kullandı. UEFA, finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar vermişti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası ile ilgili konuştu
Ağaoğlu, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadesini kullandı.
UEFA, finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar vermişti.
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