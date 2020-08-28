Agatha Christie'nin '10 Küçük Zenci' romanının adı değiştirildi

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:41

Fotoğraflar: Twitter

ABD'de polis şiddeti sonucu siyah George Floyd'un boğularak öldürülmesi, Jacob Blake'in felç kalmasıyla tetiklenen ırkçılık karşıtı eylemler sonrası birçok ülke yeni düzenlemeler yaptı.

Bazı ülkeler ırkçılıkla bağlantılı isimlerin eserlerini kaldırırken bazı şirketler de ürünlerindeki ifadeleri sildi. Son olarak İngiliz polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin romanlarından birinin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

1890-1976 yılları arasındaki ömrüne 66 roman ile kısa öykü kitabı sığdıran İngiliz polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin 80 yıl önce "10 Küçük Zenci" adıyla yayımlanan, daha sonra "Ve Sonra Hiçbiri Kalmamıştı" adıyla benimsenen romanına, Fransa'da ırkçılık karşıtı protestoların ışığında, 'düzenlemeler' yapılacak.

TALEP VASİYETİNİ YÖNETEN TORUNUNDAN GELDİ

Agatha Christie'nin vasiyetini yöneten torununun torunu James Prichard, on yıllardır Fransa'da '10 Küçük Zenci' (Les Dix Petits Negres) adıyla yayımlanan romanın adının 'gereksiz hakaret oluşturmaması için' değiştirilmesine karar verdi.

Yazarın vasiyetini yöneten torununun torunu James Prichard, Fransa'da yıllarca "10 Küçük Zenci" (Les Dix Petits Negres) adıyla yayımlanan romanın adının 'gereksiz hakaret oluşturmaması için' değiştirilmesini istedi.

Bunun üzerine romanın yeni Fransızca baskılarında adının "On Kişiydiler" (Ils Étaient Dix) diye değiştirileceği açıklandı.

'ARTIK KULLANMAMALIYIZ'

RTL'ye konuşan Prichard, ilk basımı Kasım 1939'da yapılan romanla ilgili "Yazıldığı dönemde dil kullanımı çok farklıydı, artık unutulmuş olan kelimeler kullanılıyordu" dedi.

Romana adını veren ve olay örgüsünün çözülmesi açısından önem taşıyan "10 Küçük Zenci" tekerlemesinin 'o dönemde çok popüler olduğunu ve Agatha Christie tarafından uydurulmadığını' hatırlatan Prichard, 'bir kişinin bile kendini rencide olmuş hissetmesinin çok fazla geleceğini' söyleyerek ekledi:

"Gücendirmesi muhtemel tabirleri artık kullanmamalıyız: 2020'de benimsememiz gereken davranış bu."

74 KELİME DEĞİŞECEK

Ayrıca, 1940'lardan kalma çeviride 74 kez geçen zenci sözcüğü de temizlenecek. ABD'deki basımında olduğu gibi Fransızca basımda da olayların geçtiği Zenci Adası'na da Asker Adası denileceği belirtildi.

Roman, ABD'de ırkçı aşağılama endişesiyle Ocak 1940'tan beri tekerlemenin son cümlesine dayanarak "Ve Sonra Hiçbiri Kalmamıştı" adıyla yayımlanıyor. Pek çok ülkede de zamanla bu isim benimsendi.