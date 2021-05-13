Ağca'nın Papa’ya suikast girişimini soruşturan savcı konuştu: “Oral Çelik de vardı”

13 Mayıs 2021 Perşembe, 14:00

Katolik Kilisesi’nin 264’üncü lideri, geleneksel çarşamba halkla buluşmalarından birini gerçekleştirirken Mehmet Ali Ağca’nın tabancası, Polonyalı Papa İkinci Jean Paul’u hedefine almıştı. Paul, biri vücuduna biri parmağına isabet eden iki kurşunla yaralandı ve 5,5 saat süren kritik bir operasyonun ardından hayata döndürüldü.

Ağca'nın 13 Mayıs 1981'de Vatikan'da Papa 2. Jean Paul'a düzenlediği suikast girişiminin 40. yıldönümünde soruşturmayı yürüten ilk savcı Ilario Martella ve Papa'nın fotoğrafçısı Arturo Mari, o günü anlattı. Mari, ateş edenlerin birden fazla olduğu yönündeki iddiaları destekleyerek bu kişinin Oral Çelik olduğunu ifade etti.

Mari demecinde, " 'İki kurşun ateşlendi' deniyor, ama asıl ateşlenen dörttü. Çünkü değişik açılardan geliyorlar, ki bu da başka bir kişinin daha ateş ettiğine işaret. O gün Papa’yla iki ABD'li kadın da yaralandı ve onlara isabet eden kurşunlardan biri Papa’nın işaret parmağından seken kurşun, diğeri ise Ağca'nın bulunduğu yerin karşısından ateşlenendi" dedi.

‘AĞCA TEK BAŞINA DEĞİLDİ’

Ağca'nın Papa'ya suikast girişimini soruşturan ilk savcı olan Ilario Martella da meydanda Ağca'nın tek başına olmadığını, bazı deliller ışığında bu kişinin Oral Çelik olduğunu savundu. Savcı, yıllar geçtiği için bu olayın aydınlatılmasında artık zorluk yaşanabileceğini, ancak bunun tek bir yolu olduğunu belirterek "Ağca'nın vicdanı konuşmalı" dedi.

“SOVYETLER BİRLİĞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU”

Polonya asıllı Gianfranco Svidercoschi de Papa'nın kendisini öldürme girişiminin ardında Sovyetler Birliği'nin olduğunu düşündüğünü söyledi.

Paul'ün 27 yıllık görev süresi boyunca fotoğrafçılığını yapan Arturo Mari (81), suikast girişimi sırasında onun yanındaydı. Mari'nin, tetiği çekerken Ağca'nın kolu ve tabancasının göründüğü, Papa'nın cipe yığıldığı anları belgeleyen fotoğrafları ile tarihe geçti.

Gazeteci-yazar Abdi İpekçi suikastı hükümlüsü olan ve Papa 2. Jean Paul'a suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın 30 yıllık cezaevi hayatı İtalya'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından 11 Aralık 2018'de sona ermişti. Fransa'da başka suçtan hapis yattıktan sonra İtalya'ya iade edilerek yargılanan Oral Çelik, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Kaynak: DW Türkçe