Ağır battaniyeler şiddetli uykusuzluğa çözüm olabilir

26 Eylül 2020 Cumartesi, 17:09

İsveçli araştırmacılara göre ağır battaniyeler, uyuyamama hastalığının tedavisinde güvenli ve etkili bir müdahale niteliğinde.

Bilim insanları, psikiyatrik bozuklukları olan uykusuzluk hastalarının ağırlıklı battaniyeyle uyudukları zaman uykusuzluk şiddetinin azaldığını, uykularının iyileştiğini ve gündüz vakti uykularının daha az geldiğini buldu.

Rastgellenmiş kontrollü araştırmanın sonuçlarına göre dört hafta boyunca ağırlıklı battaniye kullanan katılımcılar; uyku yitimlerinin önemli oranda azaldığını, uykularını daha iyi sürdürdüklerini, gündüz vakti daha faal olduklarını ve yorgunluk, depresyon ile anksiyete belirtinin azaldığını söyledi.

Ağırlıklı battaniye grubundaki katılımcıların uykusuzluk şiddetlerinde yüzde 50 veya daha fazla bir azalma görülmesi, kontrol grubundakilere kıyasla neredeyse 26 kat daha muhtemel oldu. Üstelik bu kişilerin uykusuzluk hastalığının gerileme evresine girmesi de yaklaşık 20 kat daha muhtemel hale geldi. Olumlu sonuçlar, çalışmanın 12 ay süren açık bir takip evresinde devam etti.

İsveç’teki Stockholm Karolinska Enstitü’nün klinik sinirbilim bölümünde psikiyatrist danışman olan baş araştırmacı Mats Alder, şunları söyledi:

"Görülen rahatlama ile uyku destekleyici etkiler, zincir battaniyenin vücudun farklı bölgelerine uyguladığı basınçtan kaynaklanıyor olabilir. Bu durum, akupresör ve masaja benzer şekilde dokunma hissini ve kas ile eklemlerdeki duyuları harekete geçiriyor. Derin basınç uyarımının, otonom sinir sisteminin parasempatik uyarımını artırdığı ve aynı zamanda sempatik uyarımı azalttığını öne süren bulgular var. Rahatlama etkisinin bunlardan kaynaklandığı düşünülüyor."

Kaynak: popsci.com.tr