OGM Ormanspor hakkında skandal iddia
Geçtiğimiz günlerde kadın ve erkek basketbol takımlarına ayrılan bütçe ve sporculara ödenen ücretler sebebiyle gündeme gelen OGM Ormanspor'da yöneticinin oğlu Mert Alemdar, düşük performansına rağmen uzun süre takımda forma giymesiyle dikkat çekti.
Türkiye'de yaşanan orman yangınları sonrasında, yangınlara mücadeleye yeterince bütçe ayırmadığı ve basketbola yatırım yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü'nün kulübü OGM Ormanspor, skandal niteliğinde bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Takımın 10 yıldır formasını giyen Mert Alemdar'ın babasının, takımın basketbol şube sorumlusu Akın Alemdar olduğu öğrenildi.
10 YILDA ORTALAMA DOKUZ DAKİKA SÜRE ALDI
Ajansspor'un haberine göre 2019-20 sezonundan itibaren Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlayan OGM Ormanspor'da 10 yıldır forma giyen 30 yaşındaki Mert Alemdar, bu süreçte maç başı ortalama dokuz dakika süre bulabildi. Alemdar'ın ortalama süresi ise, takımın en üst ligde mücadele ettiği son iki sezonda beş dakikaya indi.
ALEMDAR'IN BABASI, FİİLEN KULÜP BAŞKANI
Habere göre Mert Alemdar'ın babası Akın Alemdar, basketbol şube sorumlusu olmasına rağmen yeşil-beyazlı kulüpte fiilen yönetimi üstlenmiş durumda. Resmi olarak Şahin Albay'ın başkanlık koltuğuna oturduğu OGM Ormanspor, erkek basketbol, kadın basketbol ve kayak branşlarında mücadele ediyor.
BÜTÇE KONUSUNDA HESAPLAR TUTMUYOR
OGM Ormanspor yönetiminin, kulübün senelik toplam bütçesinin 15 milyon TL olduğunu açıklamasına rağmen haberde ulaşılan kaynaklar, yalnızca küme düşen erkek basketbol takımının bütçesinin 2 milyon Dolar (yaklaşık 17 milyon TL) olduğunu ifade ediyor.
BASKETBOL HAKEMİ OLMASINA İZİN VERİLMEDİ
Mert Alemdar, basketbol oyunculuğunun yanı sıra lisanslı bir futbol hakemi. Alemdar, 2017 yılında Basketfaul.com'a verdiği bir röportajda basketbol hakemliği yapmak istemesine rağmen aktif oyuncu olması nedeniyle buna izin verilmediğini, bu sebeple futbol hakemi olduğunu ifade etmişti.
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- İstanbul'da patlama!
- Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş yalanladı
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Nikah töreninde 'Cumhurbaşkanımızın sünneti'!
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Yılmaz Özdil'den canlı yayında sert sözler
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- 'Ülke şeriat ile yönetilmeli' diyenlerin oranı kritik!