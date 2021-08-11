OGM Ormanspor hakkında skandal iddia

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:09

Türkiye'de yaşanan orman yangınları sonrasında, yangınlara mücadeleye yeterince bütçe ayırmadığı ve basketbola yatırım yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü'nün kulübü OGM Ormanspor, skandal niteliğinde bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Takımın 10 yıldır formasını giyen Mert Alemdar'ın babasının, takımın basketbol şube sorumlusu Akın Alemdar olduğu öğrenildi.

10 YILDA ORTALAMA DOKUZ DAKİKA SÜRE ALDI

Ajansspor'un haberine göre 2019-20 sezonundan itibaren Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlayan OGM Ormanspor'da 10 yıldır forma giyen 30 yaşındaki Mert Alemdar, bu süreçte maç başı ortalama dokuz dakika süre bulabildi. Alemdar'ın ortalama süresi ise, takımın en üst ligde mücadele ettiği son iki sezonda beş dakikaya indi.

ALEMDAR'IN BABASI, FİİLEN KULÜP BAŞKANI

Habere göre Mert Alemdar'ın babası Akın Alemdar, basketbol şube sorumlusu olmasına rağmen yeşil-beyazlı kulüpte fiilen yönetimi üstlenmiş durumda. Resmi olarak Şahin Albay'ın başkanlık koltuğuna oturduğu OGM Ormanspor, erkek basketbol, kadın basketbol ve kayak branşlarında mücadele ediyor.

BÜTÇE KONUSUNDA HESAPLAR TUTMUYOR

OGM Ormanspor yönetiminin, kulübün senelik toplam bütçesinin 15 milyon TL olduğunu açıklamasına rağmen haberde ulaşılan kaynaklar, yalnızca küme düşen erkek basketbol takımının bütçesinin 2 milyon Dolar (yaklaşık 17 milyon TL) olduğunu ifade ediyor.

BASKETBOL HAKEMİ OLMASINA İZİN VERİLMEDİ

Mert Alemdar, basketbol oyunculuğunun yanı sıra lisanslı bir futbol hakemi. Alemdar, 2017 yılında Basketfaul.com'a verdiği bir röportajda basketbol hakemliği yapmak istemesine rağmen aktif oyuncu olması nedeniyle buna izin verilmediğini, bu sebeple futbol hakemi olduğunu ifade etmişti.