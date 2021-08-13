Güney Kore'de seks skandalı: Ünlü K-pop yıldızına fuhuştan hapis cezası
Güney Kore'de iki yıl önce ortaya çıkan seks ve rüşvet skandalının en kilit isimlerinden biri hakkında karar çıktı. Askeri mahkeme, eski K-pop yıldızı Seungri'yi fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yonhap'ın haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı, Big Bang grubunun eski üyesi Seungri'ye 3 yıl hapis ve 989 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu.
Gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri, 2015-2016 yıllarında yabancı iş insanlarına yasa dışı cinsel hizmet sağlamakla suçlanıyordu.
Eski K-pop yıldızı, Seul'da işlettiği bir gece kulübünden zimmete para geçirmekten de mahkum oldu.
Mart ayında askere alındığı için hakkındaki suçlamalarla ilgili askeri mahkemede yargılanan Seungri'nin duruşma salonuna üniformayla çıktığı ve karar açıklanırken başını defalarca iki yana salladığı görüldü.
Basına yansıyan fuhuş skandalı sonrası Seungri, 2019 yılında Big Bang grubundan ayrılmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Seungri'nin geçmişte üyesi olduğu Big Bang grubunun albümleri dünyada 150 milyondan fazla satmıştı.
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