Ağır tablo yakın: Pek çok ilde boş yoğun bakım yatağı yok

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, pandemi süresince Covid-19 hastalarına yoğun bakım servislerinde bakmayan özel hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının kamulaştırılması ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hizmet vermesi gerektiğini vurgulayarak “SGK, Covid-19 salgınında görevini yapmaktan kaçınamaz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı sorumluluklarının gereğini yapmalıdır” dediler.

SGK GÖREVİNİ YAPSIN

İstanbul’a ek olarak Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Manisa, Ankara, Bursa, Batman, Elazığ, Malatya, Kayseri ve Sivas’ta da salgının hızla yayıldığını söyleyen doktorlar “Bu illerde Covid-19 hastalarının yoğun bakım servislerinde yer bulamadıkları haberleri hekimler tarafından yaygın olarak dile getirilmektedir” dediler.

Demir ve Kılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel hastanelerin pandemi bakım hizmeti ödemelerini neden iptal etti?” diye sordu.

Hekimler “Önümüzdeki günlerde okulların açılması girişimi, mevsimsel grip dönemi ve havaların soğuması ile birlikte kronik hastalığı olanların da salgından etkilenmesi daha ağır tabloların ortaya çıkması yol açacaktır. Ayrıca büyük ameliyatlar ve acillere başvuru da göz önüne alındığında ciddi yoğun bakım yatağı ihtiyacının ortaya çıkacağını öngörmek zor değildir” dedi.