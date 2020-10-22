Ağız bakım suları, insanlardaki koronavirüsü etkisiz hale getirebilir

22 Ekim 2020 Perşembe, 16:55

Araştırmanın sonuçları, bu ürünlerden bazılarının ağızdaki virüs yükünü veya virüs miktarını azaltmada kullanışlı olabileceğini ve Covid-19’a sebep olan koronavirüs SARS-CoV-2’nin yayılışını azaltmaya yardım edebileceğini gösterdi.

Mikrobiyoloji, bağışıklık, gebelik ve kadın hastalıkları uzmanı Profesör Craig Meyers’in önderliğindeki hekim ve bilim insanları, bir laboratuvar ortamında bazı ağız ve burun-yutak gargara sularını test etti ve bunların; SARS-CoV-2’ye benzer yapıda olan insan koronavirüslerini etkisiz hale getirme kabiliyetlerini ölçtü.

Değerlendirmeye alınan ürünler arasında yüzde 1’lik bir bebek şampuanı çözeltisi, bir burun yıkama kiti, peroksitli boğaz ağrısı gargaraları ve ağız bakım suları yer aldı.

VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Araştırmacılar, birkaç burun ve ağız çalkalama suyunun insanlardaki koronavirüsü kuvvetli bir şekilde etkisiz hale getirebildiğini buldu. Bu sonuç, söz konusu ürünlerin, Covid-19 testi pozitif çıkan insanların yaydığı virüs miktarını azaltma potansiyeli taşıyabileceğini akla getirdi.

Profesör Meyers, araştırmaya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir aşının geliştirilmesini beklerken, bulaşma miktarını azaltacak yöntemlere ihtiyaç var. Test ettiğimiz ürünler kolayca bulunabilen türden ve halihazırda da insanların günlük rutinlerinin bir parçası."

Meyers ile meslektaşları bir test hazırlayıp, virüsün burun ve ağız boşluklarında gargara suyu ve ağız bakım sularıyla girdiği etkileşimleri taklit etti. Burun ve ağız boşlukları, insanlarda görülen koronavirüslerin giriş yaptığı ve bulaştığı önemli noktalar niteliğinde.

Araştırmacılar insanlarda görülen, kolay bulunan ve SARS-CoV-2’ye genetik yönden benzeyen bir koronavirüs soyunun yer aldığı çözeltilere bebek şampuanları, çeşitli peroksitli antiseptik gargara çözeltileri ve çeşitli markalarda ağız bakım suları uyguladı. Çözeltilerin virüs ile 30 saniye, bir dakika ve iki dakika boyunca etkileşime girmesini sağlayan bilim insanları, sonrasında ise çözeltileri sulandırarak virüsün daha fazla etkisiz hale gelmesini önledi.

GENETİK BENZERLİK

Meyers’e göre test edilen insan koronavirüsünün ve SARS-CoV-2’nin dış kılıfları, genetik olarak birbirine benziyor. Bu yüzden araştırmacılar, benzer miktarda SARS-CoV-2’nin de bu çözeltiye maruz kaldığı zaman etkisiz hale gelebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar ne kadar virüsün etkisiz hale geldiğini ölçmek için, seyreltilen çözeltileri kültür ortamında yetiştirilen insan hücreleriyle temas ettirmişler. Virüs çözeltisine maruz kaldıktan birkaç gün sonra, ne kadar hücrenin canlı kaldığını saymışlar ve bu rakamları kullanarak, test edilen ağız bakım suyu veya gargara suyuna maruz kalmanın sonucunda etkisiz hale gelen insan koronavirüsü miktarını hesaplamışlar. Sonuçlar, Journal of Medical Virology bülteninde yayımlandı.

YÜZDE 99,9'UNDAN FAZLASI ETKİSİZ HALE GELDİ

Baş, boyun doktorlarının sinüsleri yıkamak için sıklıkla kullandığı yüzde 1’lik bebek şampuanı çözeltisi, iki dakikalık bir temas süresi sonrasında insan koronavirüsünün yüzde 99,9’undan fazlasını etkisiz hale getirdi. Araştırmada, çeşitli ağız bakım suları ve gargara ürünlerine de etkili sonuç alındı. Ürünlerin çoğu, sadece 30 saniyelik temas sonrası virüsün yüzde 99,9’undan fazlasını etkisiz hale getirdi. Bazılarında ise bu oran yüzde 99,99'a çıktı.

MEYERS: UMUT VERİCİ

Meyers’a göre ağız bakım sularıyla elde edilen bu sonuçlar umut verici olmalarının yanında, belli tip gargara çözeltilerinin benzer deney koşulları altında SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getirebileceğini gösteren bir çalışmanın sonuçlarına da yenilerini ekliyor. Araştırmacılar çözeltileri daha uzun temas sürelerinde değerlendirmeye ek olarak, diğer çalışmada değerlendirilmeyen reçetesiz ürünleri ve burun çözeltilerini de inceledi.

Araştırmacılara göre bir sonraki adım, ağız bakım suları gibi ürünlerin pozitif vakalardaki virüs yükünü etkili şekilde azaltıp azaltamayacağını görmek olacak.

Penn State Kanser Enstitüsü’nde araştırmacı olan Meyers şöyle dedi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina için eve dönen insanlar, virüsü evdeki diğer insanlara bulaştırabilir. Diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının yer aldığı belirli meslekler, virüse maruz kalma bakımından sürekli tehlike altında. Bu ürünlerin, Covid testi pozitif çıkan hastaların veya yüksek riskli meslekleri olan kişilerin konuşur, öksürür ya da hapşırırken yayabilecekleri virüs miktarını azaltıp azaltmadığını belirlemek üzere daha fazla klinik deney gerekiyor. Bu çözeltilerin kullanımı, virüs bulaşını %50 oranında azaltsa bile büyük bir etki meydana gelir."

Gelecekte yapılacak çalışmalarda, insan koronavirüslerini etkisiz hale getiren ürünler araştırılmaya devam edilebilir ve test edilen çözeltilerdeki hangi bileşenlerin, virüsü etkisiz hale getirdiği incelenebilir.

Kaynak: popsci.com.tr