24 Ocak 2021 Pazar, 15:04

“Belki de dil bizi yarı yolda bıraktığı, kelimeler acımızı layığıyla aktaramadığı zaman ağlıyoruzdur”.

Kitaptan...

Niye ağlarız? Ağlamaktan niye utanır, ağladığımızı niye gizlemeye çalışırız? Her gözyaşı aynı mıdır?

Ağlama Kitabı, şair Heather Christle’ın hayatının ölüm acısıyla doğum heyecanını aynı anda yaşadığı bir döneminde, hem yasla hem de annelik fikriyle baş etmeye çalışırken döktüğü gözyaşlarını anlama ihtiyacıyla çıktığı bir düşünce ve araştırma yolculuğunun ürünü.

Bu yolculukta bir taraftan kendi gözyaşlarının geçmişine dönerken bir taraftan da ağlamanın kimyasını, tarihini ve kadınlık, erkeklik, sanat, siyaset, yaş ve renkle ilişkisini araştırmaya koyulan Christle, ortaçağ mistiği Margery Kempe’in dinmeyen gözyaşlarından Ay modülünde gözleri dolan Neil Armstrong’a, Harikalar Diyarı’nda kendi gözyaşlarının içinde boğulma tehlikesi geçiren Alice’ten Donald Trump’ın “Ağlar mısınız?” sorusuna verdiği yanıta, kadın özgürleşmesi tarihinin önemli bazı anlarından ırkçı şiddet vakalarına, şiirlere, filmlere ve bilimsel araştırmalara uzanan çok geniş bir alanı katediyor.

Ağlama Kitabı, gözyaşlarının güzelliğine ve gizemine yaklaşmaya çalışan bir yazarın yolda keşfettikleri. Ağlamanın zayıflıkla ilişkilendirilmesine güçlü bir itiraz. Fragmanlardan oluşan şaşırtıcı ve dokunaklı bir otobiyografi: Sanatçının ayna karşısında ağlayan bir kadın olarak portresi.

Ağlama Kitabı / Heather Christie / Çev.: Zeynep Baransel / Harfa Yay. / 208 s.