Özgür Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: Silivri'deki seçimde 'Cumhur İttifakı' çatlağı mı?

Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine mecliste yapılan başkanvekili seçimleri, Cumhur İttifakı içindeki çatlağı gözler önüne serdi.

Mecliste gerçekleştirilen oylamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Yalçın Ekici 3. turda aldığı 20 oyla başkanvekili seçildi. Seçim sürecine ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu üyelerinin meclise gelmeyerek sandığı boykot etmesi ve AKP grubunun aday çıkarmaması damgasını vurdu.

"AKP-MHP ARASINDA GERİLİM OLDUĞUNA YÖNELİK..."

Oylamanın ardından belediye binası önünde partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir basın mensbunun, "5 tane oy boş, MHP meclise gelmedi, AK Parti de aday göstermedi. CHP kadroları da tam teşekkül buradaydı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"MHP meclis üyelerinin buraya oy kullanma alanına gelmemesiyle ilgili AK Parti ile MHP arasında Silivri'de bir gerilim, bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık olduğuna yönelik birtakım konular bugün burada konuşuldu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerinin bugün buraya gelmemesini tabii ki kendileri bilir. AK Parti'nin de zaten 5 meclis üyesiyle kaldıkları için, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri ilk andan, ilk operasyonun yapıldığı andan itibaren kenetlendiği için aday çıkartmadıkları yönünde birtakım değerlendirmeler var."

Yapılan oylamalarda 3 turda da sonuç aynı çıkmıştı. CHP'nin adayı Yasin Ekici 20 oy alırken, 5 oy boş kullanılmıştı.

"O DÖNEM İL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME YAPMIŞTIM..."

Özgür Çelik, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Buradan biz nezaketen aday çıkartmadık gibi birtakım yorumlarla karşılaşabiliriz. Buradan şunun altını çizmek isterim: Örneğin Bursa ilinde bir seçim gerçekleşti. Mustafa Bozbey Bursa'da seçimi kazandı. Seçmen Bursa'ya bir mesaj verdi. 'Biz Mustafa Bozbey'i belediye başkanı seçiyoruz' dedi. Meclis çoğunluğunu da AK Parti'ye vererek 'Bir denetleme, güçlü denetleme yetkisi veriyoruz' dedi. Ancak ne yaptılar Bursa'da? Bursa'da meclis çoğunluğunu kullanarak Bursa halkının iradesine çöktüler. Mustafa Bozbey şu an Bursa'da tutsak vaziyette ve belediye el değiştirdi.

Keza yine aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da, Gaziosmanpaşa halkı Hakan Bahçetepe'yi belediye başkanı seçti, meclis çoğunluğunu AK Parti'ye vererek onlara da güçlü bir denetleme yetkisi verdi. O dönem ilk kez AK Parti'nin ve MHP'nin il başkanlarıyla görüşme yapmıştım. Onlara şunu söylemiştim: Demiştim ki 'Gaziosmanpaşa'da halk belediyeyi yönetme yetkisini bir CHP'li Hakan Bahçetepe'ye, size de güçlü yönetme yetkisi, denetleme yetkisini meclis çoğunluğu vererek vermiştir. Halkın mesajı nettir. Milli iradeye saygı duymanızı bekliyoruz. Seçmen iradesine saygı duymanızı bekliyoruz' demiştik.

"MİLLİ İRADEYE SAYGI DUYULMASINI BURSA'DA DA BEKLERDİK"

Seçmen iradesine saygı duymamışlardı ve ne yapmışlardı? Gaziosmanpaşa'nın iradesine çöküp meclis çoğunluğunu kullanarak orada belediye el değiştirmişti. Bayrampaşa'da daha kötülerini yaşadık. Belediye meclis üyelerine teklifle, tehditle, şantajla belediye başkan yardımcılığı teklif ederek, koordinatörlük teklif ederek Bayrampaşa halkının iradesine çöktüler. Hasan Mutlu şu anda tutsak vaziyette.

Dolayısıyla buradan şunu ifade etmek isterim: Milli iradeye saygı duymak herkesin her aşamada ortak sorumluluğu olmalı. Milli iradeye saygı duyulmasını Bursa'da da beklerdik, Gaziosmanpaşa'da da beklerdik, Bayrampaşa'da da beklerdik. Bunu gerçekleştirmediler, milli iradeye karşı büyük bir nezaketsizlik örneği sergilediler, belediyelerimize çöktüler.

Buradaki hikaye şudur: Burada 20 meclis üyesi birbirine kenetlenerek bir süreç yürüttü. İlçe başkanımız Doruk Bulut meclis üyelerimizle beraber, partililerimiz kenetlendiler. Ben tekrar bu kenetlenmeyi sağlayıp burada türlü hilelere fırsat vermeyen meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."

Özgür Çelik, ayrıca yaşananları değerlendirirken seçmen iradesi vurgusu yaptı. Çelik, açıklamasında yargılanan ilçe belediye başkanlarına ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da dikkat çekerek partisinin kararlılığını yineledi.