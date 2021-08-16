Agora - Kadifekale Teleferik Projesi ne durumda?

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:01

İzmir; beş bin yıllık geçmişe sahip tarihi ile geçmişten bugüne pek çok kavim ve toplulukların uğrak noktası olmakla birlikte, medeniyetlerin kurulduğu, kültürlerin kaynaştığı bir şehirdir.

Agora ve Kadifekale de eski İzmir’i günümüze taşıyan en önemli simgeler arasında yer almaktadır.

Bu iki tarih kokan yeri birleştirme adına düşünülen en önemli adımlardan bir tanesi de Agora‘dan Kadifekale’ye teleferik projesidir…

İlk kez dile getirildiğinde tüm İzmirlilerde büyük heyecan yaratmıştır.

İzmir ve ülke turizmi için güzel bir proje olmasına rağmen her nedense uzun süredir sessizliğe bürünmüştür.

Tunç Soyer’in projeye sahip çıkmasıyla yeniden önem kazanmış ve büyük destek görmüştür.

Özellikle Antik dönemlerde Pagos denilen Kadifekale'nin kentsel dönüşüm ile çevresinin açılması, üzerinde tarihi olaylara sahne olmuş 20 bin kişilik antik tiyatrosunun ortaya çıkarılması, çok sayıdaki Osmanlı dönemine ait konut yapıları, dini yapılar ve hamam, çeşme, sebil gibi su yapılarının korunması ve restorasyonu sevindirici gelişmelerdir.

Bu gelişmelerin heyecanını Agora’ya uzanacak teleferik projesi daha da arttıracaktır.

Tarihin ortaya çıkması yanında kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu projenin İzmirliler tarafından canlandırılması şarttır.

Özellikle Agora yanında bulunan katlı otoparkın 1. Dereceden Arkeolojik bölge olduğu için bir problem oluşturduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bunu aşmaya çalıştığı haberleri mevcut.

Sorun çözülürse teleferiğin buradan başlaması düşünülüyor.

Umarım gerçekleşir.

Zaten bahse konu olan katlı otoparkın yıkılmasıyla Mezarlıkbaşı ve çevresinin İzmir’e yakışmayan kent ve kentli dokusu da doğal bir değişime uğrayacak, Agora kazı alanı da özgür hale gelecektir.

Belki de İzmir’in kent kimliğine büyük yangından bu yana yapılmış en önemli müdahale olacaktır.

Şu an Agora ve çevresinde yıkılan, yıkım kararı olan yahut yıkılması planlanan alan 65 bin metrakare…

Kadifekale’yi de işin içine katarsak İzmir’i tarih ve doğa ile tekrar birleştirme şansımız çok yüksek.

Tabi kolay bir iş değil bu.

Özellikle Anıtlar Kurulu’nun projenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.

Bunun için tüm İzmir tek yürek olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanında durmalı ve projeyi kaldığı yerden devam ettirmek isteyen Tunç Soyer’e destek vermelidir.

Bu proje partiler üzerindedir ve İzmir adına çok önemlidir.

Kent turizmini canlandıracak, Agora ile Kadifekale arasını 5 dakikaya indirecek, kentsel dönüşümün hızlanmasına ve tarihin gün yüzüne çıkmasına vesile olacak bu projeye hep beraber sahip çıkmalıyız.

Unutmayın!

Başka İzmir yok!