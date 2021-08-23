Agora’da bir piyano iki piyanist
34. Uluslararası İzmir Festivali'nde dünyanın sayılı 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta sahne alacak.
34. Uluslararası İzmir Festivali antik dönemin en görkemli kent agoralarından biri olan İzmir Agora’da 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir piyano resitaline ev sahipliği yapacak.
Dünyanın sayılı 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta’dan oluşan MusicOrba, Portekiz Büyükelçiliği ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile 34. Uluslararası İzmir Festivali’ne katılıyor. Sıra dışı ikili İzmir konserinde Fernando Lopes-Graça’nın “Rustik Portekiz Melodileri” ve Felix Mendelssohn’un “Bir Yaz gecesi Rüyası Uvertürü”nü seslendirecek.
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