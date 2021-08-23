Agora’da bir piyano iki piyanist

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:47

34. Uluslararası İzmir Festivali antik dönemin en görkemli kent agoralarından biri olan İzmir Agora’da 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir piyano resitaline ev sahipliği yapacak.

Dünyanın sayılı 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta’dan oluşan MusicOrba, Portekiz Büyükelçiliği ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile 34. Uluslararası İzmir Festivali’ne katılıyor. Sıra dışı ikili İzmir konserinde Fernando Lopes-Graça’nın “Rustik Portekiz Melodileri” ve Felix Mendelssohn’un “Bir Yaz gecesi Rüyası Uvertürü”nü seslendirecek.



