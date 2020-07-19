Ağrı Belediyesi'nden çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlıya ilişkin açıklama
13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan N.Ş'nin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 'sağ kolu' olduğu iddia edildi. Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde yer alan iddiaların üzerine Ağrı Belediyesi'nden açıklama geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde suça karıştığı belirtilen N.Ş. hakkında paylaşımlar yapılarak, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu kişinin Sayan ile bir bağı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde başkanımız Savcı Sayan'ı hedef alan paylaşımlarda adı geçen N.Ş'nin, belediyemiz ve Sayan ile bir yakınlığı ve bağı bulunmamaktadır. Paylaşılan fotoğraf, çekim çalışmaları esnasında toplu ziyaretlerde çekilmiş olup bahse konu edilen şahsın, Sayan ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sayan'ı hedef alacak paylaşımlar yaparak algı oluşturan şahıslar için hukuk birimimiz tarafından adli mercilere başvurulmuştur."
NE OLMUŞTU?
N.Ş , 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Olay sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlarda Ağrı Belediye Başkanı AKP’li Savcı Sayan’ın, N:Ş ile fotoğrafları da yer aldı. Zanlının, Sayan’ın 'sağ kolu' olduğu iddia edildi.
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