Ağrı, Iğdır ve Kars'ta terör operasyonu
İçişleri bakanlığı Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde terör operasyonu başlattı. Operasyonda 86 tim halinde 1170 personelin görev yapacağı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı idaresinde operasyon başlattı.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 1170 personel ile başlatılan operasyona, "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" ismi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun, "terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek" amacıyla düzenlendiği duyuruldu.
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