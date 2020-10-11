Ağrı’da çatışma: 1 asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın acı haberi, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Şerife Dokumacı'ya askeri yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Öte yandan nişanlı olan şehidin, 1 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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