Ağrı’da deprem

22 Haziran 2020 Pazartesi, 02:34

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 00:14’de meydana gelen depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı.



