Ağrı’da deprem
Ağrı’da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 00:14’de meydana gelen depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı.
Video Haberler
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti
- Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi